VIDEO/ Çudia nga Amerika, 14-vjeçari luan në elitë, shënon rekord absolut

Cavan Sullivan është bërë lojtari më i ri në historinë e MLS-së (kampionati elitar i futbollit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe më i riu që ka debutuar në ndonjë ligë të madhe sportive profesionale në SHBA.

Sullivan, i cili nënshkroi me Philadelphia Union më 9 maj, u aktivizua si zëvendësues në minutën e 85-të në fitoren 5-1 të Unionit kundër New England Revolution të mërkurën mbrëma.

Sullivan u fut në lojë disa momente pasi një gol i vëllait të tij, Quinn, i dha Unionit një epërsi prej katër golash.

Welcome to the show, Cavan Sullivan. ✨

The 14-year-old becomes the youngest player to debut in MLS history. pic.twitter.com/qbgjh4QRns

— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2024