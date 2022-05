VIDEO/ Da Silva-Latifi “show”, Josa debuton me fitore

Mirel Josa debuton me fitore në përvojën e tij të tretë në krye të Vllaznisë. Kuqeblutë dominuan ndaj Egnatias në “Loro Boriçi”, duke triumfuar 3-1, por duhet pranuar që vëmendja e rrogozhinasve është e përqendruar te sfida e play –out-it, pasi asgjë nuk do të ndryshonte për ta në renditje edhe nëse do të merrnin pikë në Shkodër.

Para së të niste ndeshja, Ndriçim Shtubina, një ish i Vllaznisë, por që këtë herë vinte si kundërshtar në Shkodër, përshëndeti tifozët kuqeblu mes lotësh duke I dhënë fund futbollit të luajtur. Gjithsesi, mesfushori do të japë kontribut për Egnatian edhe në sfidën e fundit të kampionatit dhe në ndeshjen e play out-it.

Sa i përket kronikës, Vllaznia shënoi fillimisht me Aralican e më pas Agbekpornu realizoi autogol. Në pjesën e dytë shkurtoi diferencën Jackson me një supergol, por shumë shpejt Da Silva realizoi golin e tretë dhe të fundit të takimit.

Vllaznia-Egnatia 2-0 (Aralica 20′, Agbekpornu 38′ (aut), Da Silva 70’/ Jackson 63′)

90+4′ – Mbyllet ndeshja në Shkodër me fitoren 3-1 të Vllaznisë.

70′ – Goooool! Kombinim perfekt mes Da Silvas dhe Latifit, me brazilianin që shënon golin e tretë.

63′ – Goooool! Ngushton diferencën Egnatia me një gol të bukur të shënuar nga Jackson nga distanca.

58′ – Kombinim Da Silva – Aralica, por sulmuesi kroat finalizon dobët.

38′ – Goooool! Vllaznia në epërsi të dyfishtë. Latifi pasi kombinon me Da Silvan, tenton pasimin për shokun e skuadrës, me topin që përfundon në rrjetë pasi devijohet në mënyrë të pavullnetshme nga Agbekpornu, 2-0.

32′ – Tjetër moment i vështirë në portën e Egnatias. Latifi godet prirët me portën, pret Puja.

30′ – Delarge tenton asistin për Pedron, por Adili i kujdesshëm, e dërgon topin në fundore.

23′ – Sërish e pafat Egnatia, që tund rrjetën për të dytën herë, por edhe në këtë rast Pedro është jashtë loje.

20′ – Zhbllokohet sfida në Shkodër. Ante Aralica dërgon topin në rrjetë me kokë, pas krosimit të Krujës.

14′ – Kombinim i bukur mes Latifit dhe Da Silvas, por braziliani nuk ka shënjestrën e duhur.

9′ – Egnatia kap në befasi Vllazninë me kundërsulm, por goli i shënuar nga Delarge anulohet për pozicion jashtë loje.

5′ – Kërcënon Vllaznia me Bulatovic, pas krosimit të Heric, por pa rezultat.

1′ – Nis ndeshja në “Loro Boriçi”, Vllaznia kërkon me çdo kusht fitoren.

Vllaznia (4-1-4-1): Zogovic, Kruja, Adili, Bulatovic, Hakaj, Krymi, Da Silva, Heric, Jonuzi, Latifi, Aralica

Trajner: Mirel Josa

Egnatia (4-3-3): Puja, Ymeraliaj, Agbekpornu, Krivanjeva, Allmuca, Duranski, Levendi, Imeri, Jackson, Pedro, Delarge

Trajner: Zekirija Ramadani