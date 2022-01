VIDEO/ Imami dhe Simoni heronj, Dinamo thyen Kukësin

Mbyllet me rezultatin 0-1 Kukësi-Dinamo, sfida e fundit e javës së 16-të në Abissnet Superiore. Longo i dhuroi një fanellë titullari 18-vjeçarit Eogen Sula, teksa te Dinamo debutuan Sabien Lilaj, braziliani Denisson (si titullarë) dhe Reginaldo.

Ekipi i Bledi Shkëmbit e filloi shumë mirë takimin në “Elbasan Arena”, duke iu afruar golit me Sofranac, Agim Ibraimin dhe Malikjin, ndërsa Kukësi e mori veten pas minutës së 20-të.

Edi Basa kishte një mundësi të mirë pas gafës së Samake, por largoi Sofranac, ndërsa provoi edhe Eni Imami me kokë në krahun tjetër. Pjesa e dytë vijoi të ishte e luftuar, por rastet e pastra munguan.

Minuta e 89’ solli edhe golin e Dinamos. Eni Imami shfaqi cilësitë e një sulmuesi, duke realizuar një gol shumë të bukur. Kukësi reagoi edhe Sofranac ishte afër autogolit në minutat shtesë, por Simon Simoni “fluturoi” në ajër dhe kreu një pritje spektakolare.

Në fund festë te Dinamo, që siguroi fitoren e katërt në kampionat, dhe tani ndan vendin e gjashtë me Teutën me nga 18 pikë. Shans i humbur për Kukësin për t’iu afruar Tiranës kryesuese. Vendi i dytë me 28 pikë, po aq sa Laçi, ndërsa bardheblutë kryesojnë me 34 pikë.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 16 34 2 Kukësi 16 28 3 Laçi 16 28 4 Vllaznia 16 26 5 Partizani 16 21 6 Teuta 16 18 7 Dinamo 16 18 8 Skënderbeu 16 16 9 Egnatia 16 14 10 Kastrioti 16 11

Abissnet Superiore

Kukësi-Dinamo 0-1

(Imami 89′)

Kronika e ndeshjes:

90+3′ Kukësi nuk dorëzohet, Feijao gjuan me kokë, pret përsëri Simoni.

90+2′ Kukësi pran barazimit. Sofranac devijon me kokë,por Simoni fluturon në ajër dhe mban portën e paprekur.

89′ Dinamo në avantazh. Eni Imami, i cili sapo vuri në krah shiritin e kapitenit, dërgoi topin në rrjetë duke kaluar ekipin kryeqytetas në avantazh.

87′ Tenton Ardit Hila për Kukësin, por gjuajtja nuk ka forcë dhe pret Simon Simoni.

75′ Kukësi pranë golit. Shqiprim Taipi hedh një top në zonën e Dinamos, i pasaktë devijimi i Dacit.

61′ Kroson Denisson nga e majta, Agim Ibraimi nuk koordinohet mirë me kokë, topi përfundon jashtë.

47′ Rast i mirë për Dinamos, por Besir Demiri godet mbi tra pas topit të ardhur nga krahu i djathtë.

45+1′ Kundërsulm i shpejtë i Kukësit. Gjelbrim Taipi nis bukur Edison Ndrecën, por gjuajtja e anësorit të majtë është e pasaktë.

45′ Kroson Denisson nga këndorja, gjuan Eni Imami me kokë por topi përfundon mbi tra.

34′ Gabim i Samake në kthimin pas të topit, del Simoni që largon topin. Edi Basa tenton nga larg me portën e boshatisur, Sofranac shpëton portën.

20′ Zbritje e bukur e Dinamos. Shans i mirë për Malikjin, por lojtari i ekipit të Shkëmbit vonohet dhe mbyll Lulaj.

17′ Goditje dënimi për Dinamon. Gjuan kapiteni Ibraimi, grushton topin Angelo Tafas.

7′ Eni Imami nis bukur Agim Ibraimin, i cili nuk arrin të shmangë portierin Tafas. Arbitri anësor sinjalizon për pozicion të parregullt.

Kukësi (4-4-2): Tafas; Ndreca, Lulaj, Bytyçi, Sula; Gj. Taipi, Sh. Taipi, De Lucas, Hila; Feijao, Milunoviç. Trajner: Diego Longo.

Dinamo (4-4-2): Simoni; Samake, Imami, Sofranac, Maliqi; Lilaj, Demiri, Siljanovski, Sidibe, Ibraimi, Denisson. Trajner: Bledi Shkëmbi.