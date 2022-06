VIDEO/ Danimarka “befason” Francën, Holanda “shpartallon” Belgjikën. Kroacia e “fikur” ndaj Austrisë

Franca, kampione e Botës në fuqi e ka nisur me humbje aventurën e saj në Nations League teksa në Ligën A në Grupin 1, u mposht në shtëpi ndaj Danimarkës. “Gjelat” ishin të parët që kaluan në avantazh me anë të Karim Benzema, megjithatë miqtë nuk u dorëzuan dhe përmbysën shifrat falë një dygolëshi të Cornelius.

Nga ana tjetër, po në Ligën A, por në Grupin 4, Holanda tregoi superioritetin e saj në ndeshjen në transfertë ndaj Belgjikës ku triumfoi me rezultatin 1-4.

Për “Tulipanët” shkëlqeu Memphis Depay me një dygolësh, ndërsa shënoi edhe Bergëijn me Dumfries. Në fund, goli i Batshuayi kishte vetëm vlerë statistikore. Ndërkaq, Austria në Grupin 1 të Ligës A, kaloi pa problem në transfertë me rezultatin 0-3, Kroacinë.

Belgjikë-Holandë 1-4

Francë-Danimarkë 1-2

Kroaci-Austri 0-3