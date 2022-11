VIDEO/ De Jong e tepron dhe humbet shansin e artë, Van Dijk eviton rrezikun afrikan

Holanda dhe Senegali janë gati të përballen mes tyre në “Al Thumama Stadium”, aty ku duke filluar prej orës 17:00 do të zhvillohet takimi i dytë në grupin A në Botërorin Katar 2022.

Louis Van Gaal ka rreshtuar skuadrën me skemën 3-4-1-2. Ylli i PSG-së, Cody Gakpo do të luajë pas dy sulmuesve Vincent Janssen (Antwerp) dhe Steven Bergwijn (Ajax), teksa porta i është besuar Andries Noppert (Heerenveen), i cili do të debutojë me kombëtaren tulipane.

Në krahun tjetër, Aliou Cisse ka zgjedhur të zbresë Senegalin në fushë me skemën 4-1-2-3. Sadio Mane është mungesa e madhe në sulm, repart ku goli pritet nga treshja Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana) dhe Krepin Diatta (Monaco).

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi A

SENEGAL-HOLANDË 0-0

Kronika e ndeshjes:

40′ Holanda kërcënon me Steven Berghuis, por gjuajtja e lojtarit të Ajaxit përfundon mbi tra.

25′ Idrissa Gueye tenton një gjuajtje potente, Virgil Van Dijk devijon me kokë në këndore.

19′ Mundësi e mirë për Holandën. Frenkie De Jong del i vetëm me portierin, por vonohet dhe humbet shansin për të zhbllokuar sfidën.