VIDEO/ Diferenca të mëdha në derbi! City i frikshëm, argëtohet në “Old Trafford”

Manchester City nuk pyet për Manchester United, fiton 0-3 në “Old Trafford”, rezultat që konfirmon diferencën e madhe që ekziston mes dy skuadrave në këto momente.

Erling Haaland ishte heroi i skuadrës së Pep Guardiolës me dy gola dhe një asist për festën e Phil Foden, i cili vulosi suksesin me “tris” të Citizens.

Onana ishte më i miri për vendasit, teksa me pritjet e tij evitoi një humbje më të thellë. City ndan vendin e dytë me Arsenalin me nga 24 pikë. Dy më pak se Tottenhami kryesues.

Ndërkohë, skuadra e Erik ten Hag regjistroi humbjen e pestë në dhjetë javët e para në Premier League. Duke mbetur në vendin e tetë me 15 pikë.

Premier League

Java e dhjetë

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-3 (Haaland (pen) 26′, 49′, Foden 80′)

Kronika e ndeshjes:

80′ Goooooooooool! City realizon edhe golin e tretë. Asist i Haaland, goli i Foden.

71′ Haaland afër tripletës, por ndërhyrja e Onanan eviton golin e radhës të norvegjezit.

69′ Rashford i shkëputet bukur mbrojtjes së Cityt, por nuk arrin të dërgojë topin në rrjetë.

58′ Grealish sërish i rrezikshëm në krah. Diagonalja përfundon ngjitur me shtyllën.

57′ City pranë golit të tretë. Gjuan fort Grealish, grushton Onana.

49′ Goooooooool! Aksion fantastik i Cityt, Haaland realizon golin e dytë për kampionët e Anglisë.

48′ Provon Fernandes, pret në dy kohë Ederson.

45+4′ Momenti i portierëve. Onana i shkëlqyer, i mohon golin e dytë norvegjezit Haaland.

45+1′ United pranë barazimit, gjuan Hojlund, grushtim fantastik i brazilianit Ederson.

38′ Goditje dënimi për Cityn. Gjuan Alvarez, grushton Onana në këndore.

31′ Shans i mirë për United. Hojlund përfiton nga një top i rikthyer i Cityt. Marshon drejt portës, driblon portierin Ederson. Më pas pason për Fernandes, i cili gjuan jashtë.

26′ Goooooooool! Haaland nuk gabon, mposht Onanan dhe kalon kampionët në avantazh.

25′ Penallti për Cityn pas ndërhyrjes së VAR-it. Hojlund pengon Rodrin në zonë, nuk ka dyshime për arbitrin Tierney.

8′ City pranë golit. Gjuan me kokë Foden, grushtim i shkëlqyer i portierit Onana. Haaland nuk përfiton.

2′ Vendasit në sulm. McTominay nuk e shfrytëzon hapësirën e krijuar. Bllokohet nga mbrojtja mike.

Një minutë heshtje në nderim të Sir Bobby Charlton, legjendës së United, i cili ndërroi jetë disa ditë më parë.

FORMACIONET ZYRTARE

Pep Guardiola dhe Erik ten Hag kanë zgjedhur titullarët e derbit Manchester United-Manchester City, duel që do të transmetohet live në SuperSport 2 (16:30).

Vendasit vijnë me tri ndryshime krahasuar me takimin e mesjavës përballë Copenhagenit në Champions League. Evans dhe Lindelof rikthehen titullarë në mbrojtje.

Lexo edhe:

Ndërkohë që Eriksen do e nisë nga minuta e parë, me brazilian Anthony që përfundon në stol. Nga ana tjetër, kampionët e Anglisë vijnë me 6 ndryshime nga dueli me Young Boys në Champions.

Pep Guardiola ka rikthyer në formacion emra si Alvarez, Walker, Gvardiol, Stones, Bernardo Silva dhe Foden. Të cilët pushuan në mesjavë.