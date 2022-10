VIDEO/ Dinjiteti nuk mjafton, Slavia e Pragës shuan ëndrrën e Ballkanit për kualifikim

Ballkani – Slavia e Pragës 0-1 (Langr 75′)

Shuhet përfundimisht ëndrra e Ballkanit për të kaluar fazën e grupeve të Conference League. Skuadra kampione e Kosovës u mposht me rezultat minimal (0-1) nga Slavia e Pragës në “Fadil Vokrri” dhe mbetet në kuotën e katër pikëve, pa asnjë mundësi për t’u renditur në vendin e dytë, pasi edhe nëse fiton ndeshjen e fundit me Cluj dhe Slavia bie përballë Sivasporit, pikët e fituara në ndeshjet direkte nuk e favorizojnë ekipin e Ilir Dajës.

Golin që vendosi sfidën në Prishtinë e shënoi Langr në minutën e 75-të. Në pjesën e parë krasniqi iu afrua golit me një goditje paksa prirët me portën, ndërsa në fundin e këtij fraksioni u rrëzua në zonë, por gjyqtari vijoi lojën.

Në fundin e takimit, portieri Slavias, Lokar, kreu dy pritje vendimtare, që i mohuan Ballkanit të paktën një pikë.

Gjithsesi, edhe në këtë ndeshje duhet vlerësuar shpirti garës i shfaqur nga të besuarit e Ilir Dajës, të cilët meritojnë përgëzime për lojën e zhvilluar.

90′ – Të pafat futbollistët e Ballkanit në limitet e kohës së rregullt, në dy raste të njëpasnjëshme portieri mik bën heroin.

75′ – Zhbllokohet rezultati në “Fadil Vokrri”. Presioni I vazhdueshëm i futbollistëve të Slavias u shpërblyer me golin e Langr, 0-1. Jashanica nu kia doli ta shmangte golin mbi vijën fatale.

56′ – Rasti i dytë në këtë ndeshje që lojtarët e Ballkanit kërkojnë 11-metërsh, Ermal Krasniqi i rrëmben topin kundërshtarit dhe rrëzohet në zonë, por kryesori vijon lojën. Krasniqi mbetet i dëmtuar dhe del nga fusha për të marrë ndihmën mjekësore.

45+3′ – Kundërsulm i shpejtë i Ballkanit nga krahu i majtë, ku Ermal Krasniqi është i pandalshëm, por goditja e tij, paksa prirët me portën përfundon ngjitur me shtyllën.

28′ – Tjetër mundësi për miqtë, Sor nuk ka shënjestrën e duhur.

16′ – Me fat Ballkani. Ish-sulmuesi i Skënderbeut, Peter Olaynka, humbet një rast flagrant në vijën e pesë metrave, godet mbi tra.

3′ – E nis me vrull Ballkani, me Korenicën që vë në vështirësi portierin mik dhe në vijim të aksionit Krasniqi rrëzohet në zonë, por loja vijon.

Ballkani do të zhvillojë këtë të enjte sfidën, në letër, më të vështirë të fazës së grupeve të Conference League.

Skuadra e Ilir Dajës do të presë në “Fadil Vokrri” ekipin e Slavia Prague, sfidë që do të nisë në orën 21:00 dhe që do të mund ta ndiqni ekskluzivisht në “SuperSport 2”.

Ndërsa na ndan rreth një orë nga strati i këtij takimi trajnerët Daja dhe Trpisovsky kanë vendosur për formacionet si do nisë ky takim.

