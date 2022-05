VIDEO/ Disfatë e hidhur për Leipzig, Leverkusen triumfon në shtëpi

Leipzig pësoi një disfatë të hidhur në transfertë teksa u mposht me rezultatin 3-1 prej Borussia Monchengladbach. Vendasit ishin ata që zhbllokuan të parët rezultatin me anë të Embolo në minutën e 17-të, mirëpo ndeshja iu rikthye barazimit në të 36-tën kur i zakonshmi Nkunku realizoi pas një asisti të Andre Silvës. Gjithsesi, Gladbach gjeti sërish avantazhin në ekstremin e pjesës së parë falë realizimit të Hofmann me embolo që në këtë rast ishte njeriu asist.

Ndërkohë, fraksioni i dyti nisi keq për vendasit të cilët mbetën me një lojtar më pak pas daljes me karton të kuq të Elvedit në minutën e 64. Gjithsesi, Leipzig nuk kishte forcën për të shfrytëzuar avantazhin numerik dhe në të 77-tën minutë pësoi edhe golin e tretë, sërish nga Hofmann i cili vendosi në kasafortë trepikëshin për të tijtë. Pas këtij rezultati, Gladbach ngjitet në vendin e 10 me 41 pikë, ndërsa nga ana tjetër, Leipzig hedh një hap fals në garën për vendin e katërt dhe mban vendin e pestë me 54 pikë.

Ndërkohë, në ndeshjen tjetër të Bundesligës, Bayer Leverkusen triumfoi pastër në shtëpi me rezultatin 2-0 përballë Eintracht Frankfurt. Aspirinat shënuan nga një gol për pjesë, teksa ai që hapi llogaritë e sfidës ishte Paulinho në minutën e 18-të, ndërsa në fraksionin e dytë, Schick dyfishoi në minutën e 52. Pas këtij rezultati, Leverkusen mban vendin e tretë me 58 pikë ndërsa Frankfurt mbetet në vendin e 11-të me 40 pikë.