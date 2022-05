VIDEO/ Dita e trofeut për Shkupin, Shvercerat e nisin festën gjatën natës

Pas një pritje 21-vjeçare, Shkupi u shpall kampion në këtë sezon në elitën e Maqedonisë së Veriut. Ekipi shkupjan nuk njohu rival dhe dominoi kampionatin, ndërsa sot është dita e shumëpritur teksa në Çair skuadrës do t’i dorëzohet trofeu.

Por, për t’i paraprirë festës në stadium ka menduar tifogrupi që gjithnjë shoqëron Shkupin në stadium, “Shvercerat”.

Këta të fundit “zgjuan” qytetin ndërsa me flakadanë dhe këngë dhuruan një show të vërtetë, ndërsa spektakli do të zhvendoset në stadium dhë sërish pasi të ngrihet trofeu do të festohet në sheshin “Skënderbeu” ku klubi ka menduar një koncert.