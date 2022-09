VIDEO/ Divorci me Wandën nuk e shqetëson, Icardi gjen golin e parë me Galatasarayn

Divorci me Wanda Narën nuk e ka shqetësuar aspak Mauro Icardin, që pasditen e sotme ka gjetur edhe golin e tij të parë me fanellën e Galatasarayt. Sulmuesi argjentinas ka shënuar golin e fitores në miqësoren ndaj skuadrës tjetër të Stambollit, Istanbulspor, ku luajnë edhe disa futbollistë shqiptarë.

Kristal Abbazaj e Sindrit Guri ishin titullarë për Istanblusporin, ndërsa Eduart Rroca la pas dëmtimin dhe e nisi nga pankina. Yilmaz kaloi në avantazh Galatasarayn në minutën e 12’, ndërsa skuadra tjetër e Stambollit u përgjigj me Mehmetivic në të 30-ën.

Në pjesën e dytë Galatasaray fitoi një penallti, të cilën e ekzekutoi qetësisht Icardi, duke e dërguar në rrjetë me “panenkën” e famshme dhe shënuar golin e parë me gjigantët turq, ku u transferua këtë verë dhe do të kërkojë rikthimin në nivele të larta.