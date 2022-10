VIDEO: “Djajtë e Kuq” përmbysin rezultatin në “Goodison Park”, Ronaldo gjen golin e parë në Premier League

Erik Tan Hag as që ka ndërmend t’i japë një fanellë titullari Cristiano Ronaldos, të paktën jo për momentin. Trajneri holandez, në formacionin tashmë të zyrtarizuar për ndeshen me Evertonin në “Goodison Park”, nuk e ka përfshirë portugezin. Si sulmues i parë është Anthony Martial, i mbështetur nga krahët nga Rashford dhe Antony e nga pas nga Bruno Fernandes. Para mbrojtjes, në krah të Eriksenit është vendosur Casemiro. Sa i përket mbrojtjes, përveç Maguire (është edhe i dëmtuar), nuk luan as Varane, duke i besuar dyshesh Lindelof-Martinez, me Dalot dhe Shaë nga krahët.

Everton – Manchester United 1-2 (Iwobi 5’/ Antony 15′, Ronaldo 44′)

44′ – Tjetër kundërsulm i Manchester United, këtë herë Cristiano Ronaldo, i hedhur në fushë në vend të Martial (i dëmtuar), nuk gabon përballë Pickford, 1-2.

38′ – Shënon Bruno Fernandes, por goli anulohet për pozicion jashtë loje.

15′ – Zgjat vetëm 10 minuta epërsia e Evertonit, Antony nuk fal përballë portierit pas një kundërsulmi të shpejtë.

5′ – Zhbllokohet sfida në “Goodison Park”. Caemiro humb një top në mesfushë, Iwobi realizon një gol të mrekullueshëm nga distanca, 1-0.