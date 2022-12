VIDEO/ “Do t’ju sjell një autobus me prostituta…”, bonusi i “Kavalierit” për futbollistët

Pronari i klubit të Serisë A, Monza, Silvio Berlusconi, tashmë 86 vjeç, u bëri një premtim të pazakontë dhe të pacipë lojtarëve të tij në darkën e Krishtlindjes. Rezultatet në fushë dhe evolucioni i lojës që kur Raffaele Palladino mori drejtimin e ka ndryshuar rrjedhën e skuadrës, e cila është 9 pikë mbi zonën rënien, për të ridimensionuar “objektivat” e klubit. Ose kështu kuptohet pas fjalimit të “Kavalierit”.

Berlusconi mori mikrofonin, lavdëroi punën e trajnerit të tij, të cilin e promovoi nga skuadra U-19, pasi shkarkoi Giovanni Stroppan në shtator, dhe bëri që salla shpërthente në të qeshura me batutat e tij.

“Vendosa të shtoj një bonus, kështu që u thashë djemve se do të luajnë me Milanin, Juventusin, etj. dhe, nëse mundin një nga këto skuadra të mëdha, do t’u çoj në dhomat e zhveshjes një autobus me prostituta.