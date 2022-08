VIDEO/ Dortmund triumfon në transfertë, Schalke turpërohet në shtëpi!

Borussia Dortmund fitoi në transfertë me rezultatin minimal 0-1, ndaj Hertha Berlin. Vemdimtar rezultoi goli i pjesës së parë nga ana e Modeste, teksa verdhezinjtë patën shanset edhe për të dyfishuar por Reus me shokë nuk patën saktësinë e duhur.

Ndërkohë, në ndeshjet e tjera, vlen të theksohet turpërimi i Schalke në shtëpi, teksa u mposhtën me rezultatin 1-6 nga Union Berlin. Vendasit pësuan nga tre gola për pjesë duke mos i përballuar në asnjë moment sulmet e miqve. Ndërkaq, Leipzig kaloi pa shumë probleme në shtëpi me rezultatin e pastër 2-0, Wolfsburg ndërsa Mainz u mposht në shtëpi nga Leverkusen me rezultatin 0-3.

Rezultatet:

Renditja: