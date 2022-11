VIDEO/ Dramë në grupin C! Argjentina në krye të grupit, në Arabi-Meksikë “fiton” Polonia!

Dramë në grupin C, aty ku festuan Argjentina dhe Polonia. Skuadra e Lionel Scalonit mposhti 2-0 Poloninë dhe siguroi vendin e parë në grup.

Leo Messi humbi një penallti në pjesën e parë, ndërkohë që në fraksionin e dytë të takimit erdhën golat e Alexis Mac Allister dhe Julian Alvarez.

Argjentina do të sfidojë Australinë për një biletë në çerekfinalet e Botërorit Katar 2022. Meksikës nuk i mjaftoi fitorja 1-2 ndaj Arabisë Saudite.

Dy gola iu anuluan djemve të Tata Martinos, të cilët u eliminuan vetëm falë golavarazhit. Feston në këtë mënyrë Polonia, që në raundin e 1/8-ve do të përballet me kampionët në fuqi të Francës.

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi C

POLONI-ARGJENTINË 0-2 (Mc Allister 46′, Alvarez 67′)

Kronika e ndeshjes:

73′ Julian Alvarez afër golit të dytë personal, goditja potente përfundon jashtë.

71′ Provon Leo Messi, grushton “gardiani” Szczesny.

67′ Goooooooool! Argjentina realizon edhe golin e dytë, finalizim fantastik nga ana e Julian Alvarez.

46′ Gooooooool! Argjentina në avantazh vetëm 54 sekonda pasi nisi pjesa e dytë. Alexis Mac Allister gjen golin e parë me kombëtaren albiceleste.

43′ Provon Julian Alvarez, grushton Szczesny.

39′ Gjuan Leo Messi, grushton Szczesny. Portieri i Juventusit pret penalltinë e dytë në Katar 2022. Rezultati nuk zhbllokohet.

36′ Argjentina provon me Alvarez pret Szczesny. Më pas kontakt me Messin, VAR-i e konsideron faull, penallti për Argjentinën.

33′ Angel Di Maria kërkon golin nga këndorja, Wojciech Szczesny i mohon një eurogol shokut të tij te Juventusi.

28′ Drithërima në portën polake. Devijimi i Julian Alvarez devijohet nga një mbrojtës, topi shkon te Marco Acuna, “sallakja” e të cilit kalon ngjitur me shtyllën.

10′ Leo Messi driblon disa kundërshtarë dhe gjuan drejt portës, grushton portieri Wojciech Szczesny.

Argjentina përballet me Poloninë në ndeshjen e fundit në grup, teksa Messi me shokë do të kërkojnë fitoren për të siguruar kualifikimin dhe për të mos pritur dhurata nga sfida tjetër mes Arabisë Saudite dhe Meksikës.

Trajneri Scaloni ka bërë sërish disa ndryshime, duke lënë në stol Lautaro Martinezin dhe aktivizuar në vendin e tij sulmuesin e Manchester City-t, Julian Alvarez, në krah të Messit dhe Di Marias.

Titullar edhe Enzo Fernandez, i cili shënoi golin e dytë ndaj Meksikës, ndërsa në mbrojtje kthehet në stol Lisandro Martinez dhe aktivizohet nga minuta e parë Romero.

FORMACIONET ZYRTARE

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi C

ARABIA SAUDITE-MEKSIKË 1-2 (Salem Al Dawsari 90+5′, / Martin 47′, Luis Chavez 52′)

Kronika e ndeshjes:

90+5; Arabia shkurton rezultatin me anë të Salem Al Dawsari, gol që kualifikon Poloninë në raundin e 1/8-ve.

88′ Uriel Antuna dërgon topin në rrjetë, anulohet goli i Meksikës.

56′ Shënon sërish Chavez, anulohet goli i tretë i Meksikës për pozicion të parregullt.

52′ Gooooooooool! Luis Chavez ekzekuton mjeshtërisht një goditje dënimi, duke realizuar një nga golat më të bukur në Katar 2022. 0-2 për Meksikë.

47′ Goooooooool! Meksika e nis me gol pjesën e dytë, Henry Martin devijon saktë në portë dhe kalon në avantazh ekipin e tij.

27′ Meksika në kërkim të golit të avantazhit, Orbelin Pineda rrezikon portën arabe me kokë.

Fokusi është te Poloni-Argjentinë, por një betejë e madhe pritet të zhvillohet edhe në stadiumin “Stadium 974” mes Arabisë Saudite dhe Meksikës, dueli tjetër i grupit C. Të katër skuadrat janë në lojë për kualifikimin.

Arabia dhe Meksika do të përballen mes tyre për herë të katërt në histori dhe për herë të parë në një Kupë Bote. Herve Renard nuk heq dorë nga skema e tij klasike “3-4-3”, ndërsa Tata Martino rreshton në fushë meksikanët me modulin “4-1-2-3”.

FORMACIONET ZYRTARE