VIDEO/ Dueli i kryesuesve, goli i Cikalleshit nuk i vlen Konyasporit

Sokol Cikalleshi kthehet me gol në radhët e Koyasporit vetëm pak ditë pasi nënshkroi zgjatjen e kontratës. Sulmuesi i përfaqësueses kuqezi, i hedhur në fushë në minutën e 64-t në vend të sulmuesit tjetër, Koka, shënoi me një kthesë të bukur, jo shumë të fortë, por të pashpresë për portierin kundërshtar në minutën e 83-të të takimit në fushën e Trabzonsporit. Në fakt, bëhet fjalë për përplasjen mes dy skuadrave që ndajnë vendet e para në Superligën e Turqisë. Deri në ato momente vendësit po udhëhiqnin 2-0 me gola të Viscas, që e kishte gjetur rrjetën në minutat 13 dhe 67.

Goli i Cikalleshit nuk i vlejti Konyasporit (48 pikë), që pësoi humbjen e katërt sezonale, që e largon edhe më shumë nga kreu, që mbahet pikërisht nga Trabzonspori (60 pikë). Për sulmuesin kavajas ky ishte goli i gjashtë në kampionat gjatë këtij sezoni.

Në radhët e Konyasporit u aktivizua nga minuta e para sulmuesi dardan, Bytyqi, ndërsa Endri Çekiçi, mesfushori kuqezi, e nisi në stol, por u aktivizua në minutën e 80-të në vend të Rahmanovicit.