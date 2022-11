VIDEO/ Dy gola në ekstremet e ndeshjes, Milani mposht me vështirësi Fiorentinën, -8 nga Napoli

Një fitore shumë e rëndësishme e Milanit, e ardhur në kohën shtesë, përballë një Fiorentine që rezistoi fort deri kohën shtesë, për t’u dorëzuar më pas në një episod të pafat të Milenkovicit. 2-1 fitoi “Djalli” ndaj skuadrës vjollcë në “San Siro”, ku e nisi dhe e mbylli sfidën me gol.

U mbyll në barazim 1-1 pjesa e parë e sfidës mes Milanit dhe Fiorentinës, në kuadër të javës së 15-të të Serisë A.

Një takim i zhbllokuar që në minutën e dytë nga portugezi Leao, pas spondës së francezit Giroud.

Reagimi i Fiorentinës u konkretizua me golin e Barak pa u mbushur gjysmë ore lojë, më saktë në minutën e 28-të.

Pjesa e dytë e pa Milanin në sulm, por Oliver Giroud goditi drejt portierit në Terracciano në minutën e 50-të.

10 minuta më vonë Fiorentina pretendon pë 11-metërsh, por gjyqtari kryesor edhe pasi pa pamjet në sistemin VAR i qëndroi vendimit fillestar: jo penallti.

Kuqezinjtë e kërkuar me ngulm golin e fitores, por as Giroud 72’, as Leao nuk mundën ta mposhtnin portierin Terracciano, për të ardhur më pas në minutën e dytë shtesë, kur Milenkovic nuk pati fat, duke e dërguar topin në rrjetën e portës së tij, 2-1.