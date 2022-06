VIDEO/ Ekipi rrezikon të bie nga kategoria, tifozët pushtojnë qëndrën stërvitore. Ndërhyn policia!

Me 12 pikë në 11 ndeshje dhe të renditur në zonën e ftohtë, tifozët e Botafogos vendosën të pushtonin qëndrën stërvitore të klubit për të “shkundur” futbollistët të cilët duken në një “gjumë letargjik”.

Tifozët u konfrontuan me futbollistët e skuadrës së zemrës në ambientet e dhomave të zhveshjes ndërsa ia bënë të qartë se një situatë e tillë duhet të ndryshojë sa më shpejt.

Nga ana tjetër, klubi njoftoi policinë për shkak të frikës se nga momenti në moment prej tensionit të lartë, situata mund të dilte nga kontrolli. Në kohët e fundit, Botafogo ka hasur vështirësi ekonomike dhe ka rënë nga kategoria tre herë në 20 vitet e fundit.

When people talk to me about "pressure"… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5

