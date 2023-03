VIDEO/ Europa League, Manchester United bën “poker”, Juve “i falet” Di Marias

Mbyllen edhe katër ndeshjet e mbetura të përballjeve të para në raundin e 1/8-ave në Europa League.

Manchester United ngre kokë pas humbjes turpëruese 7-0 me Liverpool, duke fituar me “poker” në ndeshjen e parë me Real Betis. Të besuarit e Ten Hag nuk e patën të lehtë ndaj spanjollëve, me pjesën e parë që përfundoi 1-1.

“Djajtë e Kuq” shënuan të parët me anë të Rashford, por Perez barazoi shifrat. Në pjesën e dytë Antony fillimisht riktheu epërsinë, ndërsa më pas Fernandes realizoi dhe golin e tretë për anglezët, ndërsa rezultati u vulos nga Weghorst në minutën e 82’, me United që në Spanjë do t’u duhet vetëm të menaxhojnë rezultatin.

Juventus mori një fitore me vuajtje ndaj Freiburg, teksa iu desh një gol i Angel Di Maria në pjesën e dytë për të regjistruar fitoren ndaj gjermanëve.

“Zonja e Vjetër” ishte dominuese në pjesën më të madhe të lojës, megjithatë Freiburg bëri rezistencë. Pas këtij suksesi “bardhezinjtë” udhëtojnë më të qetë drejt Gjermanisë javën e ardhshme.

Sevilla mori një fitore të rëndësishme në shtëpi, me rezultatin 2-0, me avantazhin që u mor nga goli i Jordan. Në fund fitorja ndaj Fenerbahces u vulos nga Lamela që shënoi në minutën e 85’.

Ndërsa Shakhtar-Feyenood u ndanë pa fitues, duke e mbyllur këtë takim të parë mes tyre me barazimin 1-1, me fituesin do të vendoset në Holandë. Ishin vendasit ata që gjetën të parët golin, ku protagonist ishte Rakitskyi, me ukrainasin që realizoi në minutën e 78’. Megjithatë Feyenoord nuk u ndal dhe mundi që të barazonte me Bullaude në minutën e 88’.

Golat:

Pas një kundërsulmi Rashford gjen rrugën drejt rrjetës dhe u jep avantazhin “Djajve të Kuq”.

Gëzimi i Rashford dhe Manchester United zgjati deri në minutën e 32, ku Perez me një super goditje i dhuroi barazimin skuadrës së Betis.

Manchester United rikthehet sërish në avantazh, pas asistit të Fernandes, Antony e dërgon topin në rrjetë.

Në minutë e 58′ Manchester United thellon avantazhin me Bruno Fernandes që realizoi golin e tretë.

Nuk ndalet United, Weghorst gjen rrjetën në minutë e 82′ dhe bën “poker” për “Djajtë e Kuq”.

Juventus-Freiburg është ndeshje e vlefshme për raundin e 1/8-ave të Europa League që po transmetohet ekskluzivisht për ndjekësit shqiptarë në “SuperSport 2”.

Italianët kanë marrë avantazhin me Di Maria që gjeti rrugën drejt rrjetës në minutën e 53′.

