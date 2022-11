VIDEO/ Faull i dukshëm ndaj portierit, shpërthejnë polemikat për golin e Harry Kane

Pas dy fitoreve radhazi, Leeds United u mposht me rezultatin 4-3 me përmbysje në trasnfertën londineze ndaj Tottenham, teksa trajneri amerikan Jesse Marsch shpërtheu ndaj arbitrimit, duke kontestuar veçanërisht golin e parë të “gjelave”, të shënuar nga Harry Kane.

Gjithçka nisi pas një goditjeje nga këndi, ku mbrojtësi Lenglet shtyn në rrjetë portierin Muslier të Leeds-it dhe me këtë të fundit të rrëzuar, Harry Kane përfiton për të shënuar, por as arbitri në fushë e as VAR-i nuk ndërhynë për të zhvlerësuar golin.

“Ishte një faull i qartë dhe arbitri duhej të kishte vërshëllyer. Është e pabesueshme, që pas aq shumë protestash, nuk shkon ta shohë sërish aksionin në VAR. Ndihemi të shkatërruar, pasi dhamë maksimumin dhe u ndëshkuam nga një padrejtësi. Më vjen shumë keq që në një kampionat si Premier League ndodhin gabime të tilla të arbitrave”, u shpreh Marsch.