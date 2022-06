VIDEO/ Festa që mund të shndërrohej në tragjedi, mbrojtësi shpëton fotografen e klubit

Girona siguroi rikthimin në La Liga teksa në Play-Off ia doli të mposhtte me rezultatin 1-3 skuadrën e Tenerife. Festa e klubit katalanas ishte e madhe pasi elita iu mungonte prej tre vitesh me skuadrën që fitoi të drejtën e një xhiro me autobus të hapur në rrugët e qytetit.

Megjithatë, festa për pak mund të ishte shndërruar në një tragjedi, nëse nuk do të ishte mbrojtësi Arnau Martinez. Ky i fundit, ia doli të shpëtojë fotografen e skuadrës, Nuri Marqui e cila rrezikoi të binte nga autobuzi pasi humbi ekuilibrin.

Për fat të mirë, mbrojtësi i datëlindjes 2003 që ishte vendimtar me një gol në ndeshjen finale ndaj Tenerife, u gjend në vendin dhe kohën e duhur për të shpëtuar fotografen dhe për të merituar më pas titullin; Hero!