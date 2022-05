VIDEO/ Festë kuqeblu në “Air Albania”, Vllaznia mban Kupën në Shkodër dhe siguron Europën

Shkodra në festë! Festë që u ndez në fakt në “Air Albania”, ku Vllaznia fitoi Kupës e Shqipërisë dhe siguroi pjesëmarrjen në Europë sezonin e ardhshëm. Kuqeblutë ngritën për herë të tetë në histori këtë trofe, të cilin e kishte fituar edhe një vit më parë, fiks në të njëjtën datë, me 31 maj, përballë Skënderbeut.

Këtë herë skuadra e mposhtur nga ekipi shkodran ishte Laçi, që megjithëse kaloi i pari në epërsi që në fillin të sfidës me Guindo, nuk ia doli të mbronte epërsinë, duke pësuar dy gola, që ishin njëri më i bukur se tjetri. Në minutën e 18-të barazoi Hoxhaj me kokë, pas krosimit të Latifit, ndërsa në shtesë, pikërisht në minutën e 95-të, Adili realizoi një gol vendimtar nga një distancë e largët, por jo pa faj është edhe portieri Dajsinani, që duhet ta kishte kontrolluar më me kujdes trajektoren e topit.

Rezultoi e treta e vërteta për Mirel Josën, që i shton palmaresit tij Kupën e katërt dhe bëhet trajneri shqiptare me me shumë trofe, plot 12 (5 kampionate, 4 Kupa dhe 3 Superkupa), duke lënë pas Zihni Gjinalin (11 trofe).

Vllaznia-Laçi 2-1 (Hoxhaj 18′, Adili 95′ / Guindo 4′)

117′ – Spahiu nuk arrin t⌂ devijojë me kokë një krosim të rrezikshëm.

108′ – Pretendon 11-metërsh Laçi pas rrëzimit të Shehut, por Juxhin Xhaja, i vendosur, vijon lojën.

95′ – GOOOOOL! Çfarë mrekullie e Adilit, merr një top nga mesfusha, avancon dhe nga rreth 30 metra befason Dajsinanin, 2-1.

90+3′ – Mbyllet pa fitues koha e rregullt, do të luhen dy pjesë me nga 15 minuta e nëse sërish rezultati nuk ndryshon, fituesi do të përcaktohet nga 11-metërshat.

76′ – Një fans i Ardit Krymit (luan ndeshjen e fundit me Vllazninë) futet në fushë, ndërhyjnë forcat e sigurisë, rinis shpejt ndeshja.

70′ – Ndërpritet për pak çaste sfida pasi godet me shishe plastike me ujë gjyqtari Xhaja.

66 – Adeleke, përballë Zogovicit nuk arrin të shënojë. Anësori ngre flamurin për pozicion jashtë loje, por pamjet tregojnë se pozicioni është mjaft i dyshimtë.

56′ – Drithërima në portën e Vllaznisë, Zogovic ndërhyn në shtyllën e parë ndaj goditjes së Velijës.

55′ – Pretendojnë për penallti shkodranët, por nuk është i këtij mendimi Lata në VAR.

50′ – Pasiguri e Krymit, përfiton Guindo që pason për Adeleken, që tenton portën rrafsh me tokën, por topi shkon ngjitur me shtyllën.

40′ – Mazrekaj jep një asist perfekt për Guindo nga mesfusha, perfekte ndërhyrja e Zogovicit.

36′ – Latifi provon saktësinë me një goditje të lirë, por topi shkon paksa mbi tra.

28′ – Kërkon një tjetër gol të mrekullueshëm Ardit Hoxhaj, por këtë herë koordinimi i tij është i dobët.

26′ – Lojë e rrezikshme e Ante Aralicas, Juxhin Xhaja e ndëshkon me karton të verdhë.

18′- Gooool! Barazohet sfida në “Air Albania”. Ftantastik krosimi i Latifit nga e majta e sulmit të kuqebluve, fantastike edhe shkëputja e Ardit Hoxhajn, që shënon me kokë në shtyllën e dytë, 1-1.

9’ – Pretendojnë 11-metërsh shkodranët pas ndërhyrjes së Zikos ndaj Da Silvas, por kryesori vijon lojën.

4′ – Goooool!Më pak se katër minuta i mjaftuan Laçit për të zhbllokuar rezultatin. Mazrekaj bukur topin për Velijan, i cili pason saktë për Guindon, që nuk gabon përballë Zogovicit, 0-1.

1′ – Nis me disa minuta vonesë finalja në “Air Albania”, për shkak të hedhjes së mjeteve piroteknike.

— Pikante banderola e ultrasve kurbinas: “Nuk ka Kukws, as Vllazni, vetwm Laçi në veri”.

Formacionet:

Vllaznia: Zogovic, Gurishta, Hakaj, Bulatovic, Adili, Krymi, Heric, Latifi, Da Silva, Aralica. Trajner: Mirel Josa.

Laçi: Dajsinani, Roganovic, Malota, Velkoski, Ziko, Deliu, Shehu, Velija, Adeleke, Mazrekaj, Guindo. Trajner: Shpwtim Duro.

Gjyqtar kryesor: Juxhin Xhaja.

Asistentë: Ilir Tartari, Dojando Myftari.

Gjyqar i katërt: Kreshnik Barjamaj.

VAR: Florian Lata, Nertil Bregasi.

Atmosfera në “Air Albania” 30 minuta para finales: