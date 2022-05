VIDEO/ Festë spektakolare në Liverpool, pavarësisht disfatës në Champions

“You will never walk alone” është himni i Liverpoolit, dhe në fakt tifozët nuk e lënë kurrë vetëm skuadrën, as në momentet më të vështira, siç ishte mbrëmja e 28 majit në Paris, ku skuadra humbi finale e Ligës së kampionëve.

Një sezon ku ëndërrohej të fitoheshin katër trofe, por u mbyll vetëm me dy më pak të rëndësishmit, Carabao Cup dhe FA Cup, megjithatë kjo nuk e ka prishur humorin e fansave të “the reds”, që kanë pritur në mënyrë spektakolare futbollistët.

Pavarësisht dështimit në Premier League dhe Champions, tifozët kanë menduar t’u ngrenë moralin idhujve të tyre, duke u organizuar një festë me autobusë të zbuluar nëpër rrugët e qytetit.

Një moment mjaft i bukur, i cili ka rindezur entuziazmin e futbollistëve të Liverpool, që pas disa javësh pushim, do të provojnë të rikthehen edhe më të fortë, këtë herë për të fituar trofe më të rëndësishëm.