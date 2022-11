VIDEO/ Festival golash në Angli, Brighton dhe Leeds United fitojnë me përmbysje

Festival golash në Premier League. Brighton dhe Leeds United vijuan formën e mirë, teksa siguruan fitoret e radhës pas sukseseve ndaj Chelsea dhe Liverpoolit. Ekipi i De Zerbit triumfoi 2-3 në fushën e Wolves, sfidë të cilën vendasit e luajtën me një lojtar më pak pas daljes me të kuq të Nelson Semedos në limitet e pjesës së parë.

Fraksioni i parë i takimit ishte tepër emocionues. Adam Lallana kaloi ekipin mik në avantazh në minutën e dhjetë, por “Ujqit” përmbysën përkohësisht rezultatin falë golave të Goncalo Guedes dhe Ruben Neves. Lallana u shfaq protagonist sërish në minutën e 44’ me asistin për japonezin Kaoru Mitoma, i cili barazoi rezultatin.

Brighton dominoi pjesën e dytë falë superioritetit numerik dhe shtatë minuta përpara fundit gjeti golin e fitores me anë të gjermanit Pascal Gross. Fitorja e sotme ka ngjitur djemtë e De Zerbit në vend të gjashtë me 21 pikë, ndërsa Wolves ndan vendin e fundit me Nottingham Forest.

Leeds United siguroi një fitore fantastike 4-3 përballë Bournemouth. Rodrigo ekzekutoi saktë një penallti në minutën e tretë dhe kaloi vendasit në avantazh, por skuadra mike reagoi edhe realizoi tre gola me anë të Marcus Tavernier, Philip Billing dhe Dominic Solanke.

Leeds nuk u dorëzua, u “çmend” në gjysmëorëshin e fundit të takimit, duke përmbysur rezultatin falë realizimeve të Sam Greenwood, Liam Cooper dhe holandezit Crysencio Summerville. Sfida tjetër, Nottingham Forest-Brentford përfundoi në barazim 2-2 (Morgan Gibbs-White, Zanka (aut) / Bryan Mbeumo, Yoane Wissa).