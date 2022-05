VIDEO/ “Finale” mbijetese në “Niko Dovana”, Hebaj jep sinjalin e parë

Teuta-Egnatia është një duel i rëndësishëm në lidhje me vendin e tetë, që të dërgon në “play-out”. Skuadra durrsake numëron 6 pikë më shumë se djemtë e Ramadanit, dhe një fitore sot sjell shpëtimin e sezonit.

Ndeshja nis në orën 16:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3. Renato Arapi ka zgjedhur skemën 4-4-2 për takimin e sotëm. Vetëm një ndryshim te Teuta në krahasim me barazimin ndaj Tiranës, me Beqjan që i zë vendin Asion Dajës në mesfushë.

Ndryshime skeme edhe tek Egnatia, që sot zbret në fushë me skemën 4-1-2-3. Trajneri Zekirija Ramadani ka bërë dy ndryshime në formacion pas humbjes me Laçin, duke u dhënë nga një fanellë titullari Ildian Shytit dhe Bledar Lilës.

Abissnet Superiore

Java e 33

TEUTA-EGNATIA 0-0

Kronika e ndeshjes:

8′ Rubin Hebaj provon nga zona e 16 metrave, mbrojtja e Egnatias devijon topin në këndore.

Fillon ndeshja në “Niko Dovana”.

FORMACIONET ZYRTARE

TEUTA (4-4-2): Qirko; Idrizaj, Jazxhi, Ivanovic, Kotobelli; Peposhi, Aleksi, Beqja, E. Vila; Daci, Hebaj. Trajner: Renato Arapi.

EGNATIA (4-1-2-3): Puja; Ymeraliaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça; Michael; Shyti, Jackson; Lila, Pedro, Delarge. Trajner: Zekirija Ramadani.