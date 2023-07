VIDEO/ Finales nuk i munguan nervat e Djokovic, serbi agresiv para syve të arbitrit

Finalja e Wimbledon mes Carlos Alcaraz dhe Novak Djokovic i pati të gjitha, nga pikët spektakolare deri tek nervat. Ai që fitoi ishte tenisti spanjoll me “Nolen” që në fundin e ndeshjes nuk i mbajti nervat dhe teksa Alcaraz e theu në shërbimet e tij në setin e pestë dhe final të lojës, përplasi raketën dhunshëm para syve të arbitrit.

Fergus Murphy e paralajmëroi serbin për sjelljen jokorrekte, me Djokovic që u duk sikur e ndjeu disfatën pasi nuk mundi të rikuperonte në vijim duke humbur mundësinë e triumfit që do ta dërgonte në titullin e 24 Grand Slam ndërsa do të mund të barazonte edhe Roger Federer që mbetet i vetmi tenis me tetë Wimbledon të fituar.

36-vjeçarit do t’i duhet të provojë sërish vitin tjetër, edhe pse koha punon kundër tij, dhe mbi të gjitha Alcaraz do të jetë sërish aty, madje edhe me më shumë eksperiencë.