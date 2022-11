VIDEO/ Fitore minimale ndaj Danimarkës, Franca kualifikohet në raundin tjetër

Dygolëshi i Kylian Mbappe i dhuron Francës fitoren ndaj Danimarkës dhe 3 pikët e dyta, duke u bërë skuadra e parë e kualifikuar në fazën me eliminim direkt dhe njëkohësisht duke mbajtur e pacënuar kreun e Grupit D në Kupën e Botës Katar 2022.

Pjesa e parë e kësaj përballjeje, u mbyll pa gola, me Mbappe-n që shënoi golin e parë të kësaj sfide në minutën e 61’.

Ndeshja ishte shumë e luftuar nga të dyja anët dhe Christensen i dha barazimin Danimarkës në minutën e 68’.

Megjithatë “gjelat” mundën të siguronin avantazhin për herë të dytë dhe njëkohësisht të merrnin fitoren në minutën e 86’, me Mbappe që realizoi golin e dytë për ekipin dhe po ashtu golin e dytë personal.

Pas takimit të dytë të fazës së grupeve të Botërorit që u mbyll me rezultatin 2-1, Franca kryeson Grupin D me 6 pikë, teksa Danimarka qëndron në vend të tretë me 1 pikë.

Vendi i ddytë mbahet nga Australia që ka tre pikë, ndërsa Tunizia qëndron në fund me një pikë.

Francë-Danimarkë (2-1)

Kupa e Botës Katar 2022

86′-Gool! Pas një asisti nga Griezmann, Mbappe e dërgon topin në rrjetë dhe i rikthen avantazhin Francës.

73′-Franca rrezikon të pësojë golin e dytë, por Lloris bën “heroin”.

68′-Gool! Barazon Danimarka, pasi Eriksen godet kroson topin, Chistensen realizon me kokë.

61′-Gool! Pas një koordinimi shumë të mirë me Theo-n, Mbappe e dërgon topin në rrjetë.

56′-Mbappe niset në kundërsulm dhe ka hapësirën e duhur për të shënuar, por goditja e tij ndalet nga Schmeichel.

