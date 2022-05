VIDEO/ Fitore minimale ndaj Skënderbeut, Kukësi vijon garën për Europën

Kukësi ka fituar me rezultatin minimal 1-0 ndaj Skënderbeut, të rrëzuar matematikisht nga Abissnet Superiore, në “Kukës Arena”, duke qëndruar në garë për një vend në Europë.

Pjesa e parë e Kukësi-Skënderbeu është mbyllur me rezultatin 1-0, me topin që pas një rrëmuje në zonë u dërgua në rrjetë nga Feijao. Ky fraksion ishte deri diku i balancuar, me vendasit që bën diferencë të vogël, pasi korçarët u treguan shumë kërkues.

Ndërsa në fraksionin e dytë Kukësi ishte edhe më kërkues dhe dominoi akoma më shumë, por nuk ia doli që të gjente rrugën drejt rrjetës, megjithatë mundi që të mbronte mjaft mirë avantazhin.

Pas javës së 35-të Kukësi qëndron në vend të katërt me 52 pikë, teksa Skënderbeu qëndron në vend të fundit me 25 pikë.

Kukësi-Skënderbeu (1-0)

Abissnet Superiore java e 35-të

67’-Kukësi humbet një super rast, pas një pasimi nga Gligorov, Sula nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

61’-Rrëmujë pranë portës së Skënderbeut, Basa kërkon të gjejë goli, por e dërgon topin në traversë.

57’-Dëmtohet Feijao, ndalet për pak momente ndeshja Kukësi-Skënderbeu, braziliani merr ndihmën e stafit mjekësor.

54’-Iluzionet e golit në “Kukës Arena”, Berisha kërkon barazim, por topi shkon jashtë.

Nis pjesa e dytë e Kukësi-Skënderbeu

Mbyllet me rezultatin 1-0 pjesa e parë e ndeshjes Kukësi-Skënderbeu

38’-Goool Kukësi! Pas një rrëmujë në zonë, me Taipin që tentoi të gjejë rrugën drejt rrjetës, ia del të shënojë Feijao.

35’-Kukësi shumë pranë golit, Basa e godet topin, por nuk e dërgon dot në rrjetë.

22’-Berisha kalon mbrojtjen e Kukësit dhe i pason Mensah, por ky i fundit nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

09’-Vangjeli godet nga distanca, por ndalet nga Tafas

Nis me vonesë Kukësi-Skënderbeu, shkak bëhet fanella e Tafas.

Formacionet zyrtare:

Kukësi: Tafas, Dragoshi, Bytyçi, Pëllumbi, Ndreca, De Lucas, Sula, Gj. Taipi, Krnic, Feijao, Basa.

Trajneri: Pero Pejic

Skënderbeu: Ruçi, Frashëri, Sadriu, Vitija, Vrapi, Pecani, Mara, Vangjeli, Berisha, Mensah, Pusi.

Trajneri: Gentjan Liçi