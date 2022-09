VIDEO/ Franca merr fitoren e parë të edicionit, triumf për Holandën dhe Belgjikën

Në ndeshjet e mbrëmjes së Nations League, Franca mori fitoren e parë në Grupin 1 të Ligës A teksa mposhti në shtëpi me rezultatin 2-0 Austrinë. “Gjelat” e zhbllokuan sfidën në fraksionin e dytë të lojës falë një goli të Mbappe dhe më pas fituan siguri me realizimin me kokë të Giroud.

Në këtë formë, Franca lë vendin e fundit në grup, ndërsa nga ana tjetër, me fitoren e sotme ndaj Danimarkës me rezultatin 2-1, Kroacia “rrëmben” vendin e parë në grup me 10 pikë. Pas ballkanasve renditet pikwrisht Danimarka me nëntë pikë dhe më pas vjen Franca me pesë pikw e Austria në fund me katër pikë.

Ndërkohë, në Grupin 4 të Ligës A, Holanda triumfoi në transfertë me rezultatin 0-2 ndaj Polonisë në falë golave të Gakpo dhe Bergwijn. “Tulipanët” ruajnë kryesimin me 13 pikë, ndërsa i ndjek Belgjika me 10 pikë. Këta të fundit mposhtën me rezultatin 2-1, Uellsin. Në vendin e tretë të këtij grupi renditet Polonia me katër pikë, ndërsa në vendin e fundit është Uellsi me vetëm një pikë.

Liga A, Grupi 1:

Francë-Austri 2-0

Mundësia e Francës me Tchouameni

Kroaci-Danimarkë 2-1

Liga A, Grupi 4:

Poloni-Holandë 0-2

Belgjikë-Uells 2-1

Liga C, Grupi 1:

Lituani-Ishujt Faroe 1-1

Turqi-Luksemburg 3-3

Liga C, Grupi 3:

Kazakistan-Bjellorusi 2-1

Sllovaki-Azerbaixhan 1-2

Liga D, Grupi 1:

Letoni-Moldavi 1-2

Liehtenshtejn-Andorrë- 0-2