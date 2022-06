VIDEO/ Gafë e mbrojtjes, Islanda përfiton dhe barazon rezultatin

Shqipëria nis edicionin e tretë të Nations League në transfertën ndaj Islandës, që do të transmetohet në Supersport 2, duke nisur prej orës 20:45. Trajneri Edi Reja ka zgjedhur formacionin titullar të sfidës së sotme. Skema është e njëjta: “3-5-2”, teksa formacioni është ai që kishte paralajmëruar një ditë më parë Supersport.al.

Nations League

ISLANDË-SHQIPËRI 1-1 (Thorsteinsson 49′ / Seferi 30′)

Kronika e ndeshjes:

55′ Jon Dagur Thorsteinsson tenton golin e dytë, por Etrit Berisha pret gjuajtjen e sulmuesit të Aarhus.

55′ Kundërsulm i Shqipërisë. Elseid Hysaj vonon vertikalizimin. Më pas një krosim nga e djathta, kërcen lart Taulant Seferi, topi përfundon jashtë.

54′ Reagojnë kuqezinjtë. Sokol Cikalleshi kryen disa driblime në zonën kundërshtare dhe pason për Jurgen Gjasulën, por gjuajtja e mesfushorit bllokohet nga mbrojtja vendase.

49′ Islanda barazon rezultatin. Pasiguri e mbrojtjes tonë, gafë e Berat Gjimshitit dhe finalizim i Jon Dagur Thorsteinsson. Islandë-Shqipëri, 1-1.

44′ Vendasit pretendojnë për penallti pas kontaktit në zonë mes Berat Gjimshitit dhe Andri Gudjohnsen. Kryesori i sfidës, anglezi Craig Pawson vijon lojën me të drejtë.

34′ Ivan Balliu lëviz bukur në krahun e djathtë dhe hedh një top në zonë, Amir Abrashi shfaqe si sulmues, por devijimi i “luftëtarit” kuqezi kalon ngjitur me shtyllën.

30′ Gooooooooool! Shqipëria në avantazh. Abrashi gjuan nga krahu i majtë, grushton portieri islandez, aty përfiton Taulant Seferi që nis festën me shokët e skuadrës dhe tifozët.

22′ Gabim i ekipit tonë, Islanda hidhet në sulm, gjuajtja e Isak Bergmann Johannesson përfundon jashtë.

19′ Mundësi e mirë për Islandën. Gjuan Arnor Sigurdsson, devijon në këndore kapiteni Berisha.

16′ Tenton Taulant Seferi, devijohet në këndore gjuajtja e sulmuesit të Tiranës.

14′ Vertikalizim i Islandës. Arnor Sigurdsson fiton duelin e shpejtësisë me Berishën, por topi i hedhur në zonë nuk ka forcën e duhur.

12′ Aksion i bukur i kuqezinjve, por asnjë rrezik për portën e skuadrës vendase.

10′ Sulmojnë islandezët nga krahu i djathtë, arbitri kryesor akordon faull për portierin Etrit Berisha.

8′ Minuta të mira për kombëtaren shqiptare. Katër goditje këndi për kuqezinjtë, por krosimet e ardhura nga krahu i djathtë nuk shfrytëzohen.

Starton sfida në Rejkjavik.

FORMACIONI ZYRTAR

Ndërkohë, kombëtarja e Islandës do të zbresë në fushë me skemën 4-3-3. Trajneri Arnar Vidarsson ka bërë tre ndryshime krahasuar me barazimin 2-2 ndaj Izraelit në Haifa.

Kuqezinjtë dalin në nxehje para ndeshjes: