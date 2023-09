VIDEO/ Genoa bën “poker” dhe “zhyt” më keq në krizë Romën

Genoa bën “poker” dhe shkatërron Romën në takimin e javës së gjashtë të Serie A.

Vendasit dominuan të gjithë takimin,ndërsa zhbllokuan sfidën në minutën e 5’ me Gudmundsson.

Miqtë tentuan të reagonin dhe barazuan në minutën e 22’ me Cristante. Megjithatë Genoa e mbylli pjesën e parë në avantazh, pasi Retegui shënoi golin e dytë për ekipin e tij në minutën e 45’.

Në fraksionin e dytë Genoa gjeti edhe dy herë të tjera rrugën drejt rrjetës, me Thorsby në minutën e 74’, ndërsa Messias vulosi sfidën në minutën e 81’, duke realizuar golin e katërt për vendasit.

Në fund sfida u mbyll me rezultatin 4-1, me Genoan që pas javës së gjashtë renditet në vend të 11-të me shtatë pikë, ndërsa “zhyt” Romën edhe më shumë, që pas gjashtë ndeshjeve renditet në vend të 16-të me pesë pikë.

GOLAT:

Kjo sfidë u zhbllokua që në minutën e 5’, me Gudmundsson që kaloi lehtësisht mbrojtjen e Romës dhe i dha avantazhin Romës.

Në minutën e 22’ Roma barazoi me Cristante, që shënoi me një goditje me kokë.

Megjithatë Genoa vazhdoi me tentativat dhe në minutën e 45′ Retegui kaloi sërish në avantazh vendasit.

Në minutën e 74′ Thorsby shënon me një goditje me kokë dhe i dhuron siguri Genoas.

Messias realizon për Genoan në minutën e 81′ dhe bën “poker”.

