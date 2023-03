VIDEO/ Gjashtë gola për një barazim në ndeshjen e Tottenham, fiton Leeds dhe Aston Villa

Gjashtë gola por pa fitues. Sfida mes Southampton dhe Tottenham, dhuroi spektakël teksa u mbyll në barazimin 3-3. Skuadra e drejtuar nga trajneri Antonio Conte ishte e para që kaloi në avantazh teksa ai që hapi llogaritë e takimit ishte Pedro Porro në minutën e 45-të të pjesës së parë. Megjithatë, reagimi i vendasve nuk mungoi teksa rezultati u barazua vetëm një minutë pasi nisi fraksioni i dytë. Ai që shënoi ishte sulmuesi Che Adams.

Reagimi i skuadrës nga Londra erdhi në minutën e 65-të ku pas një kombinimi mes Kulusevskit dhe Kane, ky i fundit realizoi me kokë. 10 minuta më pas, Tottenham realizoi edhe golin e tretë me anë të Perisic dhe u duk sikur sfida u mbyll.

Por, “Shenjtorët” nuk e kishin thënë fjalën e fundit dhe shkurtuan diferencat me anë të Walcott. Fundi i sfidës rezultoi dramatik për Tottenham teksa vendasit barazuan në minutën e 93-të me Ward Prowse që nuk fali nga pika e bardhë. Kështu, skuadrat ndanë nga një pikë me Tottenham që hedh një hap fals për vendin e katërt edhe pse për momentin mbeten pronarë të këtij pozicioni me 49 pikë. Nga ana tjetër, mbetet i fundit me 23 pikë.



Në ndeshjet e tjera, Leeds mori një fitore të madhe me shifrat 2-4 në transfertë ndaj Wolverhampton, Aston Villa mposhti në shtëpi me rezultatin 3-0 Bournemouth ndërsa Brentford barazoi me Leicester 1-1.