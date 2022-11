VIDEO/ Godet kundërshtarin me kokë, mbrojtësi i Kosovës humb qetësinë

St Pauli humbi 1-0 në Dusseldorf përballë Fortunës vendase, duke regjistruar disfatën e tretë radhazi në Bundesliga 2. Ekipi ku aktivizohen Leart Paqarada (kapiten) dhe Betim Fazliji, po kalon një moment shumë të vështirë.

Ky i fundit humbi qetësinë në minutën e 58’, moment kur la ekipin me dhjetë lojtarë. Qendërmbrojtësi dardan, i cili numëron 16 ndeshje me përfaqësueses e Kosovës, goditi me kokë lojtarin kundërshtar, veprim për të cilin u ndëshkua me karton të kuq.

Momente tensioni në fushë dhe përplasje mes lojtarëve të të dyja skuadrave, teksa në fund festuan lojtarët e Fortunës, të cilët siguruan fitoren e katërt radhazi në kampionat.