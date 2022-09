VIDEO/ Godet me top një vajzë në tribuna dhe shkon t’i kërkojë falje, tifozi përzë futbollistin

Futbollisti i New York Red Bulls, Dru Yearwood ishte protagonist negativ në ndeshjen e humbur me rezultatin 0-2 ndaj Philadelphia. Mesfushori nuk mundi t’i kontrollonte nervat e disfatës dhe në minutat e fundit të ndeshjes, godet me forcë topin për ta larguar nga fusha në mënyrë demonstrative.

Mirëpo, për fatin e tij të keq, topi godet në fytyrë një vajzë në shkallët e stadiumit dhe që për më tepër ishte tifoze e New York Red Bulls. Dru kupton menjëherë gabimin dhe shkon për t’i kërkuar falje mirëpo një djalë që ishte së bashku me vajzën, nuk e lejon dhe e përzë ndërsa edhe pjesa tjetër e stadiumit nis koret kundër tij.

I gjendur në një situatë të pashpresë me tifozët e tij kundër, vetëm disa sekonda më pas, Dru merr edhe kartonin e dytë të verdhë dhe lë të tijtë me 10 lojtarë duke kompletuar kështu një mbrëmje për t’u harruar.