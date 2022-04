VIDEO/ Goditje spektakolare nga distanca, shtylla i mohon golin e parë “spanjoll” Uzunit

Myrto Uzuni ishte sërish titullar për Granadën dhe qëndroi në fushë për 90 minuta në transfertën ndaj Sevillas, megjithatë klubi i tij u mposht 4-2, pasi pësoi dy gola në minutat shtesë dhe pa t’i rrëshqiste barazimi nga duart.

Sulmuesi i kombëtares shqiptare u aktivizua si mesfushor krahu në sfidën ndaj andaluzianëve dhe bëri një paraqitje mjaft të mirë, teksa në minutën e 86’ shtylla i mohoi një gol spektakolar, që do të ishte edhe i pari i tij në kampionatin spanjoll.

Pas një topi të marrë nga mbrojtja, Uzuni lëviz mirë mbi vijën e zonës dhe lëshon një goditje me hark, duke mposhtur portierin Bono, megjithatë nuk i bëri llogaritë me shtyllën, që i mohoi kënaqësinë e golit.

Granada lufton për mbijetesën në La Liga dhe javën e ardhshme do të përballet me Levanten, ku do të ketë edhe një derbi shqiptar mes Myrto Uzunit dhe Enis Bardhit, me sulmuesin kuqezi që do të provojë të gjejë edhe golin e parë me klubin spanjoll.