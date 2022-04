VIDEO/ Gol nga goditja e këndit, Xherdan Shaqiri dhuron spektakël në stërvitje

Xherdan Shaqiri u transferua në MLS më 9 shkurt. Chicago Fire pagoi 7 milionë euro në arkat e Lyonit dhe firmosi deri në dhjetorin e vitit 2024 me lojtarin me origjinë shqiptare.

Sulmuesi 30-vjeçar ka shënuar një gol deri tani me skuadrën e re, në triumfin 3-1 ndaj Sporting Kansas City, teksa ka dhuruar spektakël në stërvitje.

Shaqiri shënoi me një goditje të bukur me të jashtmen, me “sallaken” e tij që përfundoi në rrjetë, eurogol të cilin e ka publikuar në Instastory.