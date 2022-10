VIDEO/ Goli i Mesias nuk mjafton, Milani dështon përballë Torinos dhe humb vendin e dytë

Milani ndëshkohet dy herë nga Torino në fundin e pjesës së parë, madje brenda dy minutash lojë (35’, 37’), duke shkuar në dhomat e zhveshjes me një rezultat të keq dhe të vështirë për t’u përmbysur në fraksionin e dytë.

Në minutën e 35-të, një krosim perfekt i Lazaros u devijua me kokë nga Koffi Djidji, me topin që pasi u përplas në shtyllën e dytë, përfundoi në rrjetë.

Vetëm pak çaste më vonë, një top i gjatë i portierit të Torinos u kthye në asist për Aleksey Miranchuk, që nuk gaboi, edhe psenë një pozicion të pjerrët, me rumunin Tatarusanu që mposhtet për herë të dytë brenda pak minutash.

Milani rihapi ndeshjen në minutën e 67-të me Mesias, i cili përftoi nga mos marrëveshja e portierit me mbrojtësin për të dërguar topin në rrjetë. Vetë, pak çaste më vonë Torino mbetet në inferioritet numerik pas ndëshkimit të Juric me kartonin e dytë të verdhë.

Edhe pse e luajti pjesën e mbetur të ndeshjes me një lojtar më shumë, kuqezinjtë nuk ia dolën të shënonin të paktën edhe një gol tjetër për të shmangur humbjen.