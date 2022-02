VIDEO/ Goli “i pamundur” që Roberto Carlos realizoi pas 24 vitesh

Kur kujtoni Roberto Carlos, automatikisht ju rikthehet në memorie ajo goditje “e çmendur” që braziliani realizoi kundër Francës në vitin 1997.

Mbrojtësi krijoi një gol nga një kënd që konsiderohet thuajse i pamundur, me topin që dukej se vetëm në portë nuk mund të përfundonte.

Ai realizoi një goditje që e kapi portierin të papërgatitur për të mbrojtur portën, i cili në momentet e fundit provoi dëshpërimisht për të mbrojtur portën, por që ishte e kotë. Jo vetëm shokët e skuadrës, por edhe ai vetë e shikoi me mosbesim golin që kishte realizuar.

Sigurisht, në mënyrë të pashmangshme ka pasur pikëpyetje nëse ai në të vërtetë po tentonte një gol apo thjesht të afronte sa më shumë topin te porta.

It’s been 24 years since Roberto Carlos bombed down the line vs Tenerife… and did this.

Steady on, Bob. You’ve got no fucking business scoring from there.

pic.twitter.com/xJb0PQykgC

— A Funny Old Game (@sid_lambert) February 21, 2022