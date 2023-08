VIDEO/ Goli i parë me Boca Juniors, Cavani ndez “Bomboneran”

Edinson Cavani ka shijuar golin e parë me Boca Juniors. “El Matador” i dha fund gjatë kësaj vere aventurës europiane pas 16 vitesh dhe firmosi me një nga skuadrat më popullore dhe të dashura në Amerikën Latine.

36-vjeçari la shenjën e tij në suksesin 3-1 që Boca arriti përballë Platenses. Ishte minuta e 55’ kur “Bombonera” shpërtheu pas golit të sulmuesit uruguaian.

Cavani shfrytëzoi një krosim të Exequiel Zeballos nga e djathta dhe me kokë dërgoi topin në rrjetë. Duke dërguar rezultatin përkohësisht në 2-0 dhe tifozët unikë të Bocas në ekstazë.

Edinson Cavani scored his first goal for Boca at La Bombonera 🇺🇾- the first of many? 🏹pic.twitter.com/93LOxt171U

