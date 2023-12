VIDEO/ Goli i vitit, FIFA shpall finalistët e çmimit Pushkash

FIFA ka bërë të ditur emrat e tre lojtarëve që do të garojnë për çmimin Puskas. Ndër kandidatët janë Julio Enciso i Brightonit, me golin e tij ndaj Manchester City-t në Premier League, Guilherme Madruga i Botafogos, me golin e shënuar ndaj Novorizontinos në Serinë B braziliane dhe Nuno Santos i Sportingut, me “rabonan” kundër Boavista.

