VIDEO/ Guardiola-Klopp nuk prishin bilancin, dueli i titullit vijon në distancë

Nuk ndryshon asgjë në garën për titullin kampion të Premier Leagues, me Manchester City-n dhe Liverpoolin që kanë nga një pikë më shumë, por një pikë diferencë mes tyre dhe fituesi do të vendoset nga duelet në distancë në 7 javët e fundit të kampionatit.

Finalja e parakohshme e kampionatit anglez, mes Manchester City-t dhe Liverpoolit në “Etihad Stadium”, u ngjit menjëherë në nivelin e pritshmërive, duke prodhuar plot 4 gola, raste të panumërta dhe ritëm të jashtëzakonshëm.

“Citizens” ishin më agresivë në fillim të ndeshjes dhe gjetën të parët avantazhin, teksa me pak fat mund të kishin shënuar edhe golin e dytë, ndërsa pjesa e parë u mbyll me rezultatin 2-1 për vendasit.

45-minutëshi i dytë nisi vrullshëm për Liverpoolin, që barazoi për vetëm 46 sekonda me Sadio Mane dhe “flirtoi” në 3-4 raste me golin e avantazhit, ndërsa “citizens” u zgjuan pas minutës së 60’, por vetëm për ta bërë më interesante ndeshjen.

Vërshëllima finale e arbitrit Anthony Taylor la në fuqi barazimin 2-2, që jo vetëm nuk ndryshon asgjë në renditje, por as në bilancin e përballjeve Guardiola-Klopp, me dy trajnerët që kanë fituar nga 9 ndeshje secili dhe kanë barazuar 5 tashmë, në 23 sfidat direkte me njëri-tjetrin.

Manchester City – Liverpool 2-2 (De Bruyne 5′, Gabriel Jesus 36’/ Diogo Jota 13′, Mane 46′)

– Përfundon takimi në “Etihad Stadium” me barazimin 2-2

90’+4 – Riyad Mahrez ka në këmbë topin për të vendosur fatin e ndeshjes, por humb një rast flagrant për të shënuar golin e tretë.

89’ – Riyad Mahrez ekzekuton në mënyrë perfekte një goditje dënimi, por topi përplaset në shtyllë. Të pafat të besuarit e Guardiolës…

72’ – Kundërsulm i rrezikshëm i Man. City-t, por Gabriel Jesus injoron shokët e skuadrës në qendër dhe gjuan vetë në pozicion të prirët, duke gjetur rrjetën e jashtme të Alisson.

71’ – Salah hyn në zonë dhe godet me të majtën, por Aymeric Laporte devijon aq sa duhet, për ta nxjerrë jashtë. Protestojnë “the reds’, pasi arbitri Taylor nuk e sheh devijimin dhe akordon vetëm rivënie fundore.

70′ – Largohet Diogo Jota, që i lë vendin Luiz Diaz…

63’ –Raheem Sterling niset i vetëm përballë portierit Alisson dhe këtë herë nuk fal më, pasi kalon topin poshtë këmbëve të brazilianit dhe e dërgon në rrjetë. Megjithatë ndërhyn VAR dhe e anulon për një pozicion jashtë loje milimetrik.

61’ – Gabriel Jesus bën gjithçka mirë në zonën kundërshtare, duke dribluar disa kundërshtarë, por goditja e tij përplaset në trupin e Van Dijk, që shpëton portën e Liverpoolit.

52’ – Pranë golit të tretë Liverpool. Diogo Jota devijon drejt portës një krosim të ardhur në zonë, por fluturon portieri Ederson, duke i ndryshuar udhë topit dhe shpëtuar portën e tij. Nis vrullshëm pjesa e dytë për ‘the reds”.

46′ – Goooool. Sadio Mane rikthen baraspeshën. Edhe pjesa e dytë nis “zjarr” në “Etihad Stadium”, me Liverpoolin që shënon golin e barazimit me Sadio Mane, pas vetëm pak sekondash në fushë.

– Mbyllet pjesa e parë, me një ritëm të jashtëzakonshëm, tre gola dhe shumë raste…

44’ – Kundërsulm perfekt i Liverpoolit, me Diogo Jotën që e pa veten i vetëm përballë portierit, por injoroi Salah në anën tjetër dhe u vonua në goditje, duke i dhënë mundësi Laporte t’i bëjë një ndërhyrje vendimtare.

43’ – Tjetër rast i mirë për ‘citizens”, por Sterling nuk arrin të dërgojë në portë, një top të ardhur nga krahu.

36’ – Gooool. Manchester City gjen sërish avantazhin dhe është braziliani Gabriel Jesus, që niset nga limitet e pozicionit jashtë loje, për të mposhtur për herë të dytë patriotin e tij, Alisson Becker.

35’ – Vertikalizim mjaft i bukur për Joao Cancelon, që gjuan menjëherë, por topi devijohet nga Matip dhe përfundon në këndore për Manchester City-n.

29’ – Tjetër aksion perfekt për skuadrën e Guardiolës, por Kevin De Bruyne është i pafat, pasi goditja e tij kalon ngjitur me shtyllën e Alisson.

24’ – Skemë perfekte e “citizens” nga goditja standarde, por Sterling nuk ul dot mirë për John Stones dhe shpërdorohet një rast mjaft i mirë shënimi…

23′ – Ederson e tepron në mbajtjen e një topi dhe në tentativë për të dribluar Diogo Jotën, për pak shkakton autogol, por ia del të heqë topin mbi vijën fatale…

13’ – Gooool! Reagim perfekt i Liverpoolit, që pas një aksioni të gjatë, gjen golin e barazimit me anë të Diogo Jotës. Çfarë sfide… Barazim 1-1

5’ – Goooool. De Bruyne lëshon një goditje fantastike nga distanca, me topin që gjen devijimin e Matip, përplaset në shtyllë dhe ndalet në rrjetë. “Citizens” në avantazh.

5’ – Aksion fantastik i Manchester City-t, me Sterling që e sheh veten përballë Alisson, por është braziliani i Liverpoolit që fiton duelin, duke bërë një pritje fantastike.

– Starton sfida në “Etihad Stadium”

Formacionet zyrtare:



Atmosferë fantastike në hyrjen e stadiumit, pak minuta para ndeshjes Manchester City- Liverpool

“The reds” vijnë në këtë transfertë pas një serie mbresëlënëse prej 10 fitoresh radhazi në kampionat, ndërsa Manchester City, që po garon për titullin e katërt në 5 sezonet e fundit, ka lënë 4 pikë në 5 ndeshjet e fundit.

Të besuarit e Jurgen Klopp kanë fituar Carabao Cup dhe janë në garë për të marrë të katër titujt sezonalë, teksa sot kanë në favor edhe statistikat, pasi në 8 përballjet mes dy kryesueseve në javët e fundit të kampionatit, 7 janë fituar nga vendi i dytë.

“Për të fituar të 4 trofetë, ka shumë punë për të bërë dhe mbi të gjitha duhet ritëm e formë e mirë për përballimin e ndeshjeve”, deklaroi Klopp i pyetur mbi këtë çështje.

Deri tani të dy skuadrat kanë shënuar 147 gola në kampionat, 77 prej të cilëve nga “the reds” dhe 7 më pak nga të besuarit e Pep Guardiolës.

“Për cilësitë e lojtarëve që ka, Liverpool është më i fortë fizikisht në fazën e fundit të sezonit, por në shumë gjëra shoh një ngjashmëri të madhe mes dy ekipeve”, tha Pep Guardiola.

Ndërkohë ekspertët e statistikave shprehen se nëse Manchester City triumfon sot, çon në 84% shanset për të fituar titullin, ndërsa nëse e pikët shkojnë për “the reds” atëherë këta të fundit do të kenë 68% mundësi të ngrenë titullin në fund të sezonit.

Pas pushimit në Champions, Guardiola do të ketë sërish në dispozicion mbrojtësin Kyle Walker, i cili ka shënuar në ndeshjen e kaluar ndaj Liverpool, ndërsa edhe talenti Phil Foden pritet të luajë nga minuta e parë, pasi e nisi nga stoli ndeshjen ndaj Atleticos së Madridit.



Talenti anglez ka shënuar në portën e “the reds” në tre takimet e fundit dhe nëse ia del edhe sot, do të bëhet lojtari i dytë që shënon kaq rregullisht ndaj Liverpool, pas Jamie Vardy, që ka gjetur rrjetën ndaj tyre në 5 takime radhazi.

Nga ana tjetër, Jurgen Klopp nuk ka raportuar asnjë të dëmtuar të ri në prag të kësaj ndeshjeje dhe do të ketë mundësi ta përgatisë me më të mirët.

Ecuria e dy ekipeve është shumë e ngjashme në vitet e fundit, pasi duke llogaritur ndeshjet në të gjithë kompeticionet nga sezoni 2018-2019, Manchester City ka grumbulluar 338 pikë në 144 takime, ndërsa Liverpool 337, pra një më pak, aq sa është edhe diferenca e këtij sezoni në Premier League.

Më 15 janar Kevin De Bruyne vulosi fitoren 1-0 të Manchester Cityt ndaj Chelseat dhe dërgoi të besuarit e Guardiolës në kuotën e 56 pikëve, 14 më shumë se Liverpooli që atëherë mbante vendin e tretë, ndaj askush nuk besonte më se do të kishte garë për titullin kampion.

Megjithatë Liverpool ia doli të rikuperojë falë dy ndeshjeve më pak, 10 fitoreve radhazi dhe hapave fals të “citizens”, të cilët u mposhtën nga Tottenham dhe lanë pikë ndaj Southampton e Crystal Palace.

“Avantazhi prej 14 pikësh ndaj Liverpoolit ishte i gënjeshtërt, pasi ne kishim luajtur dy ndeshje më shumë se ata. Më vjen keq për pikët që lamë ndaj Southampton, pasi ishim brilantë, por gabuam në finalizim”, shprehet Guardiola.

Të dy skuadrat duan fitoren në ndeshjen e sotme, pasi e dinë mirë avantazhin që të jep suksesi në sfidën direkte, por deri në fund ka edhe 7 javë, mes të cilave edhe ndeshje të tjera si Champions apo kupa, ndaj asgjë nuk do të vendoset sot në “Etihad”.

Për më tepër, Manchester City dhe Liverpool do të rreshtohen sërish përballë njëra-tjetrës të shtunën e ardhshme në “Wembley”, në gjysmëfinalen e FA Cup, të cilin Guardiola nuk e ka shumë në mendje, pasi e di mirë se triumfi në Europë është ai që vlen më së shumti.

Shifrat e Klopp në përballjet me Guardiolën, janë më të mirat krahasuar me të gjithë trajnerët bashkëkohës, pasi në 2ë takime, ka fituar 9, ka barazuar 4 dhe ka humbur po 9, duke llogaritur këtu edhe ndeshjet kur të dy drejtonin në Gjermani Borussian e Dortmundit dhe Bayernin e Mynihut.

Megjithatë Liverpool nuk fiton në 4 ndeshjet e fundit ndaj Manchester City-t dhe hera e fundit kur ka ruajtur rrjetën të paprekur në “Etihad Stadium”, datojnë 2010-ën e largët, ndaj Klopp duhet të bazohet edhe mbi këto llogari.

“E kam thënë sinqerisht që Pep është trajneri më i mirë në botë dhe vijoj t’i qëndroj kësaj. Megjithatë mua më pëlqen të drejtoj skuadrën që mposht ekipin më të mirë në botë”, deklaroi Klopp, duke bërë edhe një lojë fjalësh.

Gjithsesi verdiktin do ta japë fusha e “Etihad Stadium”, duke nisur nga ora 17:00, teksa të gjithë shqiptarët do të mund të shijojnë spektaklin në ekranin e SuperSport 2.