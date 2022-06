VIDEO/ Haaland lumturon disa adoleshentë në Marbella të Spanjës

Erling Haaland e ka të vështirë ta “harrojë” futbollin edhe kur është me pushime. Gjiganti norvegjez është filmuar në plazhet e Mabellas duke xhongluar topin në prani të disa adoleshentëve, të cilët as në ëndërr nuk do ta kishin besuar se do të luanin me “yllin” e City-t.

21-vjeçari po shijon pushimet pas e përfundoi sezonin me 29 gola të shënuar në 30 ndeshje për Borussian e Dortmundit. Gjithashtu ndihmoi Norvegjinë të kryesojë grupin e saj në Nations League.

Haaland do të prezantohet te Manchester City javën e ardhshme. Ai ka firmosur kontratë pesëvjeçare me kampionët në fuqi.

🏖️ El típico día de playa en Marbella, estás jugando un "que no caiga" en la orilla con tus amigos y se os une… ¡Erling Haaland! 😮 📹 @SimonKriefpic.twitter.com/G2wwWK1OfE — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 26, 2022