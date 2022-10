VIDEO/ Humbja ndaj Napolit, ja çfarë i tha Abraham Osimhen-it pas ndeshjes

Roma-Napoli përfundoi me rezultatin 0-1, me skuadrën e Spallettit, mban kreun e renditjes së Seria A, por gjithashtu përfundoi me Osimhen dhe Abraham të ulur pranë njëri-tjetrit, jashtë stadiumit me këtë të fundit që po i tregonte “rivalit” që e kishte mërzitur shumë.

I filmuar nga gazetarja Oma Akatugba, e cila shpërndau videon, që u bë menjëherë virale në rrjetet sociale.

Dy lojtarët u ndalën për të biseduar për disa minuta dhe gjatë bisedës Abraham i tha Osimhen, autorit të golit vendimtar: “I trishtuat të gjithë në dhomën e zhveshjes”.

Një zhgënjim që “verdhekuqtë” do të duhet ta largojnë shpejt sepse skuadra e Mourinhos rikthehet në fushë në Europa League.