VIDEO/ Inter Turku-Drita, skuadrat në kërkim të golit

Drita do të nisë sot rrugëtimin e Conference League, me ndeshjen e parë që do e zhvillojë në transfertë ndaj Inter Turku.

Nënkampionët e Kosovës do të përballen në orën 17:00 më skuadrën finlandeze, në “Veritas Stadion” dhe këtë sfidë do të mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Super Sport 2”.

Ndërsa na ndajnë edhe disa minuta nga nisja e takimit të parë të raundit të parë kualifikues të Conference League, trajnerët Grau dhe Nuhiji kanë zgjedhur formacionet me të cilët do të zbresin në fushën e lojës.

Inter Turku-Drita (0-0)

Conference League

27’-Blakqori tenton të gjejë rrugën drejt portës, por e dërgon topin shumë lart.

26’-Ndërhyrje e gabuar, Tamminen merr karton të verdhë.

07’-Inter Turku rrezikon portën e Dritës, por Maloku reagon mjaft mirë dhe e ndal skuadrën finlandeze.

03’-Ndërpritet për pak momente ndeshja, dëmtohet Baftiu, merr ndihmën mjekësore.

Nis ndeshja Inter Turku-Drita, takimi i parë kualifikues për raundin e parë të Conference League.

Formacionet zyrtare:

Inter Turku: 4:3:3/ Riikonen, Niska, Ruxi, Ketting, Arciero, Forsell, Paananen, Jyry, Haro, Lepisto, Tamminen.

Trajner: Grau

Drita: 4:2:3:1/ Maloku, Krasniqi, Limani, Balde, Blakqori, Namani, Broja, Muja, Baftiu, Ajzeraj, Simonovski,

Trajner: Nuhiji