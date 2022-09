VIDEO/ Irlanda e Veriut-Kosova, dardanët humbasin super raste

Kosova përballet sot me Irlandën e Veriut për ndeshjen e pestë në Nations League, me dy skuadrat që garojnë në Grupin 2 të Leagues C.

Ky takim nisi në orën 18:00 në “Windsor Park” dhe po transmetohet ekskluzivisht në “Super Sport 3”.

Irlanda e Veriut-Kosova (0-0)

Nations League

13′-Pas një goditje nga këndi, Muriqi tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës me kokë, por nuk ia del, pas tij Aliti nuk ia del të gjejë kuadratin e portës për të shënuar.

10′-Tjetër rast për Kosovën, Muriqi humbet një super rast, por më pas topi shkon te Rashica, por dardani ndalet nga Peacock-Farrell.

05′-Muslija ka një rast të mirë për të shënuar, por ndalet nga portieri i Irlandës së Veriut, pas tij topi shkon te Rashica, por as ai nuk ia del.

Nis ndeshja e Nations League mes Irlandës së Veriut dhe Kosovës në “Windsor Park”.

Formacionet zyrtare:

Stoli: