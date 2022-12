VIDEO/ Ish-portieri i Anglisë kritikon Pickford: Të tjerët në Premier League e kishin pritur!

Franca kaloi në gjysmëfinalen e Kupës së Botës Katar 2022, teksa eliminoi në çerekfinale Anglinë me rezultatin 1-2. Ai që hapi llogaritë e sfidës në pjesën e parë ishte Aurelien Tchouameni i cili goditi nga distanca dhe mposhti portierin Jordan Pickford.

Në fakt, të shumtë ishin ata që kritikuan Pickford mbi reflekset e tij dhe së fundmi, edhe ish-portieri i Anglisë, Ben Foster shprehet kundër 28-vjeçarit.

“Mendoj se Pickford lëvizi shumë ngadalë me këmbët, besoj se nuk e nënvlerësoi goditjen dhe shpejtësinë me të cilën topi po shkonte drejt cepit të portës. Por, më vjen keq sepse bëhet fjalë për një ndeshje që ka një nivel shumë të lartë dhe do të duhej të ishte përgjigjur më mirë. Mendoj se pjesa më e madhe e portierëve të Premier League do ta arrinin që ta shmangnin atë gol”, u shpreh Foster.