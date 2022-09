VIDEO/ Ish-portieri i Cityt nën “akuzë”, gjuan gazetaren para ndeshjes

Edhe pse në vitet e fundit portierët kanë nisur të përmirësohen ndjeshëm në lojën me këmbë, sërish ata nuk shquhen në këtë aspekt. Këtë e fakton më së miri Joe Hart, ish-gardiani i Manchester Cityt dhe tashmë numri një i Celtic.

Teksa portieri britanik ishte duke zhvilluar nxehmjen e zakonshme para sfidës me Shakhtar Donetsk në Champions, godet topin por gabon krejtësisht shënjestër me sferën që përfundon në trupin e gazetares. Kjo e fundit, reagoi në mënyrën më profesionale të mundshme dhe vijoi me raportimin e saj nga fusha, edhe pse pas shpinës së saj Joe Hart u mundua t’i kërkonte falje.