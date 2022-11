VIDEO/ “Jemi të gjithë së bashku”, klubi i Salzburg vendos në lojë Juventus, Barcelonën dhe United!

Red Bull Salzburg, së bashku me klube prestigjioze si Barcelona dhe Juventus nuk mundën të vijojnë aventurën e tyre në Champions League teksa do të vijojnë rrugëtimin europian në Europa League. Në radhët e austriakëve vendosin ta marrin lehtë këtë fakt teksa me anë të një video në Tik-Tok, “tallen” me dështimet e katalanasve dhe bardhezinjve ndërsa nuk harrojnë edhe Manchester United e Romën që ishin prej fillimit pjesë e Europa League.

Në video shfaqen Pogba, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, apo edhe një montazh i trajnerit të Romës, Jose Mourinho që kërcejnë nën tingujt e një kënge gjimnazi, “Jemi në këtë situatë të gjithë së bashku”. Në fund, pjesë e videos bëhen edhe vetë lojtarët e Salzburg që festojnë pas një goli të shënuar teksa kjo video është bërë virale në rrjetet sociale aty ku numëron më shumë se 1 milionë shikime dhe mbi 140.000 pëlqime.