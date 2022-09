VIDEO/ Juve nuk reziston dot me 10 lojtarë, një danez i jep avantazhin Monzës

Zhbllokohet sfida në “Brianteo”, me Gytkjaer që i jep avantazhin Monzës, pasi shfrytëzon mirë një krosim nga krahu dhe e dërgon topin në rrjetën e Perin. Juventusi me 10 futbollistë nuk mundi të rezistonte më gjatë se 74 minuta. Nis festa në stadium, me Monzën që sot shpreson të marrë fitoren e parë në histori, në Serinë A dhe pikërisht ndaj skuadrës me më shumë tituj, Juventusit.



Juventus mbetet me 10 futbollistë në fundin e pjesës së parë të ndeshjes me Monzën. Angel Di Maria godet me bërryl kundërshtarin në mesin e fushës, por reagimi i tij nuk i shpëton arbitrit, që e dërgon menjëherë jashtë. Të kota proptestat e abardhezinjve, pasi edhe VAR-I ka konfirmuar vendimin e parë të kryesorit.

Komplikohet kështu sfida për bardhezinjtë, që në këtë takim nuk kanë në dispozicion as Allegrin, Cuadradon e Milik, të cilët morën kartonë të kuq në ndeshjen e kaluar ndaj Salernitanës. Pjesa e parë e Monza-Juventus përfundoi në barazim pa gola, me vendasit që në 45-minutëshin e dytë do të provojnë të shfrytëzojnë epërsinë numerike.