VIDEO/ Kaina “hedh në tapet” Tiranën dhe largon Kastriotin nga fundi

Tirana kryesuese mposhtet nga Kastrioti i vendit të fundit me rezultatin 2-1 në Kamëz, duke i dhënë mundësi Laçit t’i afrohet akoma më shumë dhe duke rihapur plotësisht garën për titull, ashtu ai edhe atë për mbijetesë.

Braziliani i huazuar nga Vllaznia, Kaina ishte heroi i krutanëve këtë pasdite, pasi mposhti dy herë Visar Bekajn, ndërsa goli i Diar Nikqit në minutat e fundit për Tiranën, nuk u shërbeu bardhebluve për të shmangur humbjen.

Kryeqytetasit mbeten në krye me 46 pikë, të ndjekur nga Laçi me 43, teksa javën e ardhshme do të përballen me njëra-tjetrën në Tiranë, ndërsa Kastrioti ngjitet në kuotën e 18 pikëve dhe lë Skënderbeun në fund.

Rank Teams Points 1 Tirana 46 2 Laçi 43 3 Kukësi 37 4 Vllaznia 34 5 Partizani 29 6 Teuta 21 7 Egnatia 19 8 Dinamo 19 9 Kastrioti 18 10 Skënderbeu 16

Kronika e ndeshjes:

Kastrioti-Tirana 2-1 (Kaina 14′, 82’/ Nikqi 87′)

– Mbyllet sfida me fitoren e Kastriotit 2-1

87′ – Gooool. Skemë perfekte e bardhebluve, me Totren që gjen Nikqin në zonë dhe sulmuesin e talentuar që mposht Salin. Tirana rihap takimin, duke bërë më emocionuese minutat e fundit.

82′ – Goooool. Okebugwu jep një asist perfekt për Kaina, që këtë herë nuk fal më dhe mposht për herë të dytë Visar Bekajn. Kastrioti kryeson 2-0, kur kanë mbetur 10 minuta nga fundi…

80′ – Gjumsi shërben për Dejvid, që gjuan, por edhe njëherë Sali është i pakalueshëm…

76′ – Seferi jep një asist të bukur për Dejvid, por del shpejt Sali dhe i heq mundësinë e goditjes, brazilianit të bardhebluve

60′ – Vendoset rregulli, me arbitrin që ndëshkon me karton të verdhë Kristi Vangjelin dhe teknikun e Kastriotit, Emiljano Çela

-59′ – Sokol Neziri bën një ndërhyrje të ashpër ndaj Xhixhës dhe ndëshkohet me karton të verdhë. Ka tension nga pankinat e të dy palëve

56′ – Kaina ka një mundësi të artë për të shënuar golin e sigurisë, por gabon i vetëm përballë Bekajt dhe i jep mundësi gardianit bardheblu të zotërojë topin…

54′ – Hoxhallari rrëzohet dhe pretendon për një goditje me brryl nga ana e Kaina, por nuk mendon kështu arbitri, teksa të njCjtën gjë konfirmon edhe VAR-i.

– Mbyllet pjesa e parë me avantazhin minimal 1-0 të krutanëve

28′ Kastrioti sërish i rrezikshëm. Silvio Zogaj merr një top nga krahu i majtë dhe gjuan drejt portës, devijon mbrojtja bardheblu.

14′ Kastrioti në avantazh. Selmani shërben për Grecën, i cili tenton me kokë. Bekaj reagon mirë, por dorëzohet përballë brazilianit Kaina.

1′ Starton ndeshja në Kamzë, Kastrioti pret Tiranën kryesuese

Formacionet zyrtare:

Kastrioti: Sali, Neziri, Selmani, Hussein, Rami, Karakaçi, Zogaj, Basha, Hasani, Greca, Kaina

Trajner: Emiljano Çela

Tirana: Bekaj, Toshevski, Behiratche, Najdovski, Përgjoni, Hoti, Toli, Totre, Xhixha, Seferi, De Silva

Trajner: Orges Shehi