VIDEO/ Kanadaja shkurton diferencat, Maroku e pëson nga një autogol

Kanada-Marok 1-2

Kronika e ndeshjes:

45+5′ Maroku gjen sërish golin, En Nesyri shënon por loja ndalet për një pozicion jashtë loje të Aguerd

40′ Goooool! Kanadaja shkurton diferencat, Maroku ndëshkohet nga një autogol i Aguerd

23′ Goooool! Maroku shënon edhe golin e dytë ndaj Kanadasë, En Nesyri këtë herë ndëshkon portierin Borjan

4′ Goooool! Maroku kalon në avantazh falë golit të Ziyech, sulmuesi i Chelseat përfitoi nga një gafë e portierit kanadez, Borjan

Maroku luan ndeshjen më vendimtare të Grupit F teksa ndaj Kanadasë i duhen tre pikët, për të mos rrezikuar më pas me barazimin aty ku nuk do të kishte asgjë në dorë. Nga ana tjetër, kanadezët janë me 0 pikë dhe e kanë mbyllur rrugëtimin e tyre në Botëror, megjithatë do të pretendojnë të dalin të paktën me një pikë nga turneu në Katar.

Sa i takon formacioneve, te Maroku rikthehet titullar portieri Bono, ndërsa në mesfushë i zakonshmi Amrabat ndërsa në sulm, janë Boufal, En Nesyri dhe Ziyech. Nga ana tjetër, Kanadaja shpreson sërish te Davies që pasi shënoi ndaj Kroacisë, i duhet të bëjë një tjetër performancë pozitive dhe të udhëheqë i vetëm skuadrën.